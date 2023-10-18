رئيس جامعة طنطا يتفقد حملة التبرع بالدم دعما للأشقاء الفلسطينيين

الغربية محمد طارق

تفقد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا في محافظة الغربية، اليوم حملة التبرع بالدم، التى نظمتها الجامعة لدعم الأشقاء الفلسطنيين، بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر.

وصرح الدكتور محمود ذكى، أن الجامعة حرصت على إطلاق حملة للتبرع بالدم يشارك فيها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع منسوبي الجامعة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة لدولة فلسطين الشقيقة.

وأضاف رئيس الجامعة أن الإقبال الكبير الذى شهدته الحملة يعكس المشاركة الإيجابية والفعالة من جانب الطلاب وجميع منسوبي الجامعة لأهالي قطاع غزة، مؤكداً حرص الجامعة على تفعيل كافة أطر التواصل مع المنظمات التي تعمل على إيصال المساعدات دعماً للشعب الفلسطيني الشقيق.

وتابع رئيس الجامعة عمل الحملة اليوم بمجمع الكليات بسبرباى في يومها الثالث، لافتاً إلى أن ذلك يأتي تضامنًا مع أهالي قطاع غزة، انطلاقاً من الدور المجتمعي للجامعة وتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، وأعرب الطلاب الذين شاركوا بالحملة عن سعادتهم بمحاولة تقديم كافة السبل المتاحة لدعم ألأشقاء بقطاع غزة وتقديم يد العون لهم.