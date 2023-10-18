توصيل الصرف الصحى لـ12 ألف وحدة سكنية بقرى تمى الأمديد بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

صرح المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أن جهة التحقق المستقلة "IVA" قد قامت بزيارة على مدار 4 أيام لمراجعة مشروعات الصرف الصحي التي تم تنفيذها بالمرحلة الثانية بالبرنامج بقرى مركز تمي الأمديد، ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية SRSSP القائم على النتائج P for R والممول من البنك الدولي بالدقهلية، وذكر أن الشركة تعد الأولى على مستوى المحافظات المشاركة بالبرنامج التي تنجح فى توصيل خدمة الصرف الصحى بالمرحلة الثانية لأكثر من 15ألف وحدة سكنية، وبذلك يبلغ إجمالى الوحدات السكنية التى تم توصيل الخدمة لها فى المرحلتين حوالي130 ألف وحدة.

وأوضح نصر أن جهة التحقق قامت بزيارة لمحطة معالجة صرف صحي ظفر بمركز تمي الأمديد (بطاقة تصميمية 10.000 متر مكعب لكل يوم بتكلفة إجمالية 173 مليون جنيه)، كما قامت عدة فرق فنية ومجتمعية بمراجعة الوصلات المنزلية بقرى: (ظفر، تاج العز، البيضاء، منشأة السلام، منشأة الغربي، السعودية) وتبلغ تكلفة المشروع أكثر من 560 مليون جنيه، وتم تنفيذ تلك المشروعات ضمن البرنامج القومي لصرف صحي القري الممول من البنك الدولي، وتم الانتهاء من توصيل الخدمة لأكثر من 11812 وحدة سكنية تمت خدمتهم والتحقق منهم بواسطة IVA وفحص أكثر من 150 وصلة منزلية ومقابلة الأهالي بتلك القري للتأكد من توصيل الصرف الصحي وعدم وجود أي شكاوي من التنفيذ والإستفادة من تلك الاستثمارات المنفذة والحفاظ عليها.

وقد أشاد الأهالي خلال تلك الزيارات المنزلية بحجم الاستثمارات المنفذة لمشروعات الصرف الصحي في مدد زمنية قصيرة وهو مايوصف بالإنجاز. وقد أشادت جهة التحقق المستقلة IVA بالجهد المبذول في تنفيذ تلك المشروعات التي تخدم المواطنين وتحافظ على البيئة من التلوث وتحقيق أحد الأهداف الرئيسية للبرنامج وهو تحسين نوعية المياه بترعة السلام.

ويذكر أن البرنامج يهدف إلى توفير خدمة متكاملة للصرف الصحي للقرى المستهدف خدمتها بالصرف الصحي بطريقة آمنة، وكذلك المحافظة على الصحة العامة، وحماية البيئة من التلوث؛ حيث يستهدف حوالي 710 ألف نسمة بالقرى التى تعانى من درجات عالية من التلوث بمحافظة الدقهلية، ويبلغ عدد القري المخطط خدمتها بالمشروع ما يقرب من 100 قرية بمراكز (ميت غمر – أجا – السنبلاوين – تمي الامديد – المنزلة – الجمالية – منية النصر – دكرنس) وتقدر تكلفة تلك المشروعات بالبرنامج بمحافظة الدقهلية بأكثر من 6.5 مليار جنيه.