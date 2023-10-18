تصدير 45 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا البحرى إلى الفلبين

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 54000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 556 شاحنة و 56 سيارة.

شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع ، 175 شاحنة و27 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 51500 طن بضائع ، 381 شاحنة و29 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لمغادرة السفينة KANG YAO وعلى متنها 45000 الف طن فوسفات تصدير الي الفلبين والعبارة امل فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادر السفينتين الحرية ودليلة.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع و180 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى كوين نفرتيتى، ايلة وبريدج وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1085 راكب بموانيها .