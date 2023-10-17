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تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 02:58 م
تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر هيئة موانئ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 661 شاحنة و115 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 245 شاحنة و79سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 376 شاحنة و36 سيارة.

 ويشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين الحرية ودليلة بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة وغادرت العبارة امل، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع و168 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى كوين نفرتيتى، أيلة وبريدج.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 960 راكبا بموانيها. 

 







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