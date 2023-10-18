تأييدا لقرارت الرئيس السيسي ودعما القضية الفلسطينية مسيرة حاشدة لطلاب جامعة بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

قاد الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، المئات من طلاب الجامعة بمسيرة داعمه لقرارت الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية تجاه القضية الفلسطينية منددين بالاوضاع التي تحدث في غزة.

وأشاد رئيس الجامعة، بموقف مصر والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المساند لأهالي فلسطين والقضية الفلسطينية، وما استطاعت مصر أن تجمعه من مساعدات لأهالي غزة خلال ساعات معدودة.

وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت حالة الحداد ثلاث أيام وألغت الاحتفالات حدادا على شهداء مستشفى الأهلي المعمدانى والذي قصفته قوات الاحتلال بغزة.