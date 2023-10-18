المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل لحيازته مخدرات بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، عاطلا، بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم، رئيس المحكمة، وعضوية محمد حسنى بشرى ومحمد ماهر رشاد، وسكرتارية محمد فاروق.

تعود أحداث القضية رقم 8490 سنة 2023 جنايات الزقازيق والمقيدة برقم 1423 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم" متولى م م" عاطل مقيم نطاق مركز الزقازيق، للمحاكمة الجنائية لحيازته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح وترويجه على عملائه.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة العامة التى قررت إحالة المتهم محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس، أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.