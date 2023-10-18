المشاركون بالوقفة التضامنية مع غزة أمام جامعة القاهرة يرتدون "شال وعلم" فلسطين

كتب سيد الخلفاوي تصوير كريم عبد العزيز

حرص عدد من المشاركين فى الوقفة التضامنية المنظمة الآن أمام الباب الرئيسى لجامعة القاهرة، للتنديد بممارسات إسرائيل ضد المدنيين فى غزة، على ارتداء " شال فلسطين ورفع العلم الفلسطينى".

وكان عدد من طلاب جامعة القاهرة المشاركون فى الوقفة التضامنية قد رددوا عددا من الهتافات المناهضة لممارسات الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين فى قطاع غزة.

ورددوا هتافات "يافلسطين يافلسطين احنا وراكى ليوم الدين، وبالروح يالدم نفديك يا أقصى ويسقط يسقط الاحتلال".

وكان احتشد الاف الطلاب من جامعة القاهرة فى الاحتشاد أمام جامعة القاهرة لتنظيم وقفة تضامنية والتنديد بممارسات الكيان الإسرائيلى على مستشفى المعمدانى فى غزة والقصف الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة.

وكان نظم عدد من طلاب جامعة القاهرة، وقفة تضامنية، اليوم، الأربعاء، بكلية الزراعة بجامعة القاهرة تنديدا بقصف الكيان الإسرائيلى لمستشفى المعمدانى بقطاع غزة، ورفع المشاركون فى الوقفة لافتات رفض ممارسات إسرائيل ضد المدنيين والأطفال فى غزة.

وكان عدد كبير من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بكلية طب أسنان جامعة القاهرة، قد أدوا منذ قليل، صلاة الغائب على شهداء قطاع غزة المدنيين والأطفال جراء القصف الإسرائيلى على مستشفى الأهلى المعمدانى التى راح ضحيتها ما يقرب من 1000 شخص.

وكان نظم طلاب كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة، ظهر اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى، تنديدا بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى وممارسات العنف ضد الشعب الفلسطينى والمدنيين والأطفال جراء القصف الإسرائيلى تجاه قطاع غزة.

شارك فى الوقفة الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى، وعدد من الطلاب والاتحادات الطلابية، ورفع المشاركون فى الوقفة العلم المصرى وعلم فلسطين.