احتشاد آلاف الطلاب أمام جامعة القاهرة تنديدا بالقصف الإسرائيلى لغزة.. صور

محمد صبحى

بدأ آلاف الطلاب من جامعة القاهرة فى الاحتشاد أمام مقر الجامعة بالجيزة لتنظيم وقفة تضامنية والتنديد بممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلى وقصف مستشفى المعمدانى فى غزة، والقصف المتواصل على قطاع غزة.

ونظم طلاب جامعة القاهرة، الوقفة التضامنية، بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، حيث رفع المشاركون فى الوقفة لافتات رفض ممارسات إسرائيل ضد المدنيين والأطفال فى غزة.

وكان عدد كبير من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بكلية طب أسنان جامعة القاهرة، قد أدوا منذ قليل، صلاة الغائب على شهداء قطاع غزة المدنيين والأطفال جراء القصف الإسرائيلى على مستشفى الأهلى المعمدانى التى راح ضحيتها ما يقرب من 1000 شخص.

وفى نفس الإطار نظم طلاب كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة، ظهر اليوم، الأربعاء، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى، تنديدا بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى وممارسات العنف ضد الشعب الفلسطينى والمدنيين والأطفال جراء القصف الإسرائيلى تجاه قطاع غزة.

شارك فى الوقفة الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى، وعدد من الطلاب والاتحادات الطلابية، ورفع المشاركون فى الوقفة العلم المصرى وعلم فلسطين.











