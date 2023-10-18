اليوم السابع
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الكنيسة تدين العنف الإسرائيلى غير المبرر ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 01:24 ص
الكنيسة تدين العنف الإسرائيلى غير المبرر ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء البابا تواضروس الثاني
كتب محمد الأحمدى

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أدانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى، العنف الإسرائيلي غير المبرر ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، والذي بلغ ذروة قاسية بقصف المستشفى المعمداني في غزة، مما أسفر عن سفك دماء مئات الأبرياء من الشهداء والمصابين.
 
وذكرت الكنيسة فى بيان لها أنها تدين هذا الهجوم ونؤكد موقفنا الثابت ضد إراقة الدماء الزكية فى كل مكان وعلى كل جانب، وعلى دعمنا الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في العيش الآمن داخل أراضيهم، ونصلى أن يعينهم الله على ما يواجهونه من أهوال، وأن يعطى طمأنينةً للعالم كله.
 
بيان الكنيسة
بيان الكنيسة

 







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

فلسطين

اسرائيل



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