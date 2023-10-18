اليوم السابع
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القومى للمرأة يعلن الحداد 3 أيام تضامنا مع شعب فلسطين

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 06:46 م
القومى للمرأة يعلن الحداد 3 أيام تضامنا مع شعب فلسطين الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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أعلن المجلس القومي للمرأة، الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

ويأتى ذلك تنفيذا لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حالة الحداد العام، اليوم، في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، لمدة 3 أيام.

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد حذر خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألماني ، من خطورة تصفية القضية الفلسطينية، قائلا: "إن تصفية القضية الفلسطينية أمر في غاية الخطورة.. لأننا نرى أن ما يحدث في غزة الآن ليس فقط حرص إسرائيل على توجيه عمل عسكري ضد حماس، إنما محاولة لدفع سكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر.

وأضاف الرئيس السيسي : لكل من يهمه السلام في المنطقة , نحن دولة ذات سيادة حرصت خلال السنوات الماضية منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل على أن يكون هذا المسار خيارا استراتيجيا نحرص عليه وننميه، ونسعى أيضا على أن يكون هذا المسار داعم لدول أخرى للانضمام إليه.







غزة

فلسطين

الحداد

شهداء غزة



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