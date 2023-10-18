مايا مرسى: باسم الإنسانية نطالب الأمم المتحدة بطلب وقف إطلاق النار فى غزة

وكانت الأمم المتحدة قالت إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سيجتمع الخميس فى مصر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث كيفية إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة التي تتعرض لهجمات مستمرة من إسرائيل.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك إن جوتيريش، الموجود الآن في الصين، سيلتقي بالرئيس المصري ومسؤولين آخرين في القاهرة للحديث عن الحرب الإسرائيلية على حماس ردا على الهجمات المفاجئة التي شنتها الحركة الفلسطينية في 7 أكتوبر.

ومن المقرر أن يتحدث جوتيريش أيضًا، السبت، فى مؤتمر دولى يرعاه السيسى، بحسب دوجاريك.