القاهرة الإخبارية: إخلاء سفارتي أمريكا وإسرائيل في الأرجنتين إثر تهديد بوجود قنبلة

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، إخلاء سفارتي أمريكا وإسرائيل في الأرجنتين إثر تهديد بوجود قنبلة.

وفى وقت سابق اتهم رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، إسرائيل بتعمد قصف مستشفى المعمداني أمس، كاشفا عن أن آلة الحرب الإسرائيلية قتلت ما يزيد على 1300 طفل، وتقتل طفلا فلسطينيا كل 15 دقيقة.. وشردت أكثر من مليون فلسطيني خلال أسبوع واحد بسبب هجماتها على غزة.

وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني، خلال الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة: "أن العالم اختار التعايش مع جرائم إسرائيل وتجاهل دعواتنا لتوفير الحماية للفلسطينيين، مشددا على أن العالم خذل كل مساعينا للوصول لحل يرتكز على القانون الدولي وترك المستعمر يصول ويجول.