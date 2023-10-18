البورصة تغرم 8 شركات 65 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، تغريم 8 شركات 65 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد، كما قررت اللجنة الموافقة على السير فى إجراءات شطب قيد أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، (شطبًا اختياريًا)، برأس مال مصدر ومقيد 240 مليون جنيه موزع على 24 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.

وقررت لجنة القيد، توقيع التزام مالى قدره 5 آلاف جنيه على شركات العامة للصوامع والتخزين، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والعربية لحليج الأقطان، والبويات والصناعات الكيماوية-باكين، لموافاة البورصة بالقوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو عام 2023، وذلك فى ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وغرمت اللجنة شركة مصر للزيوت والصابون 5 آلاف جنيه، وذلك لتكرار مخالفة الشركة لأحكام المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وقررت لجنة القيد، توقيع التزام مالى 20 ألف جنيه على شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، لمخالفة الشركة لأحكام المادتين 30، 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية، وغرمت اللجنة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة 10 آلاف جنيه وذلك لعدم التزام الشركة بأحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وشركة جولدن بيراميدز بلازا 10 آلاف جنيه لمخالفة أحكام المادة 47 من قواعد القيد.

فى سياق متصل قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، التنبيه على شركات الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، ومصر للألومنيوم، وإيديتا للصناعات الغذائية، وغاز مصر، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما، ومصر للأسمنت-قنا، والعربية لحليج الأقطان، وراية القابضة للاستثمارات المالية، وأوراسكوم للتنمية مصر، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بمراعاة الفقرة الأخيرة بالمادة (27) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلًا.