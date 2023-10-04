البورصة تغرم 7 شركات 85 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، تغريم 7 شركات 85 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد، إذ غرمت اللجنة، شركة القناة للتوكيلات الملاحية 25 ألف جنيه لمخالفة الشركة لأحكام المادة 27 و34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ 10 آلاف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركة بأحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية.

فيما غرمت اللجنة، شركات حديد عز، وجينيال تورز، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، وجولدن بيراميدز بلازا، 10 آلاف جنيه، لمخالفة أحكام المادة 46 والمادة 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية ومنح الشركات مهلة 15 يوما للالتزام بإرسال القوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو لعام 2023.

كما قررت اللجنة، منح 8 شركات مهلة 15 يومًا من تاريخ انتهاء المهلة لموافاة البورصة بالقوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 30/06/2023 وذلك في ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وهم: العامة للصوامع والتخزين، والنصر للملابس والمنسوجات- كابو، والإسكندرية للغزل والنسيج – سبينالكس، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، والعربية لحليج الأقطان، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، والبويات والصناعات الكيماوية –باكين.