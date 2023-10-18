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الأرصاد: استمرار فرص الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 10:28 ص
الأرصاد: استمرار فرص الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه طبقا لآخر إصدار لصور الأقمار الصناعية، تشهد البلاد استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تكون متفاوتة الشدة. 
 
وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، "تكون العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 29 درجة مئوية، بينما جنوب الصعيد 33 درجة مئوية". 
 
ويشهد اليوم الأربعاء،  طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء و شمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره  على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
كما تتوقع اليوم انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى و السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على مناطق متفرقة .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 20.
 
 
 
 






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