استكمال تنظيم 4 آلاف و250 زيارة منزلية للتوعية المجتمعية بأسوان

أسوان- صلاح المسن

تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود لاستمرار ومواصلة فعاليات المشروع القومى ل تنمية الأسرة المصرية لدعم محاور التمكين الاقتصادى والاجتماعى والثقافى للأهالى والمواطنين انطلقت فعاليات المعسكر الأول ضمن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" والتى ينفذها فرع المجلس القومى للمرأة بمدرسة الفصول الإعدادية الملحقة بمدرسة أسوان الثانوية بنات بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر، وحدة تكافؤ الفرص بالإدارة التعليمية بأسوان .

صرحت بذلك الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة مؤكدة بأن المعسكر يضم 192 طالبة ويشمل العديد من الفعاليات والأنشطة منها تنظيم دوائر حكى للفتيات ، بالإضافة إلى تنظيم ورش فنية لتعليم الحرف اليدوية البسيطة ، وأعمال الصلصال ، والرسومات الجدارية، فضلاً عن تقديم عروض وفقرات غنائية واستعراضية ، وأيضاً تنظيم نادى مشاهدة وحوار للأجيال والمناقشة المجتمعية بين الطالبات وأسرهم.

وفى نفس السياق أوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تم تنظيم عدد 4 آلاف و250 زيارة منزلية إستهدفت توعية عدد 26 ألف 600 من السيدات والرجال والأطفال بقرى ونجوع مركزى إدفو وكوم أمبو وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب " بلدى أمانة " لنشر التوعية المجتمعية بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة ) ، لافته إلى أنه الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات فرع المجلس القومى للمرأة وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين ، علاوة على القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام .