اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 04:23 م
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"القومى للمرأة" يطلق المعسكر الأول لمبادرة تمكين الفتيات "دوى" بدمياط

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 03:52 م
"القومى للمرأة" يطلق المعسكر الأول لمبادرة تمكين الفتيات "دوى" بدمياط المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي"
كتب محمود راغب

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أعلن المجلس القومى للمرأة، انطلاق فعاليات المعسكر الأول ضمن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي"، التى ينفذها المجلس القومى للمرأة، فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتنفذ بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر،  ووحدات تكافؤ الفرص في وزارة التربية والتعليم، مستهدفة 200 طالبه بمدرسة كفر سعد الإعدادية بنات بمحافظة دمياط.
 
ويتضمن المعسكر تنظيم دوائر حكي للفتيات، وتعليمهن مجموعة من الحرف اليدوية البسيطة والرسم بالصلصال ورسم جدارية لدوى علي جدران المدرسة التي سيتم تنفيذ المعسكر بها، بالإضافة إلى فقرات فنية وعقد نادي مشاهدة وحوار للأجيال للطالبات وأسرهم وفتح المناقشات المجتمعية بينهم.
 
جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" تهدف إلى تحفيز الفتيات على التعبير على آرائهن وأمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية.
 
مبادرة تمكين الفتيات دوى بمحافظة دمياط 1
مبادرة تمكين الفتيات دوى بمحافظة دمياط 

مبادرة تمكين الفتيات دوى بمحافظة دمياط 2
مبادرة تمكين الفتيات دوى بمحافظة دمياط 

مبادرة تمكين الفتيات دوى بمحافظة دمياط
مبادرة تمكين الفتيات دوى بمحافظة دمياط
 






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