اليوم السابع
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اتحاد عمال الجيزة يعلن تأييده لقرارات الرئيس بشأن القضية الفلسطينية

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 07:21 م
اتحاد عمال الجيزة يعلن تأييده لقرارات الرئيس بشأن القضية الفلسطينية الرئيس عبدالفتاح السيسى
كتبت آية دعبس

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أكد محمد كامل رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال محافظة الجيزة، رئيس النقابة العامة للنقل العام، تأييد ودعم قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية والوضع الراهن بقطاع غزة.

 

وأضاف كامل، فى بيان، أن الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة يفتخر بموقف مصر وقائدها المشرف بالقرارات القويه والحاسمة ونحن خلف القياده السياسيه وفى الصفوف الاولى وفق الله مصر وقائدها لحمايه بلدنا وأشقائنا فى فلسطين وقطاع غزة، وندعو إلى الوحدة والتضامن العربى والدولى لإنهاء واحتواء الأزمة الحالية.

 

وتابع: كما نعلن عن تضامننا الكامل مع شعب فلسطين ونؤكد على حقوقهم المشروعة فى العيش الكريم والحرية والاستقلال ووقف العدوان عليهم وإقامة دولتهم الفلسطينية المشروعه والعيش فى سلام على أرضهم ونطالب المجتمع الدولى بالوفاء بتعهدة ودعم السلام العادل.







نقابة النقل العام

فلسطين

غزة

اتحاد عمال الجيزة



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