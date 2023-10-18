أهالى المنوفية يحرقون علم إسرائيل تضامنا مع الشعب الفلسطينى.. صور

المنوفية - محمد فتحى

نظم الآلاف من أهالى محافظة المنوفية، وقفة بشارع الاستاد بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ولتأييد موقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

وقام المشاركون بحرق علم إسرائيل وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني ولتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية، إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

وكانت طلاب كلية الهندسة جامعة المنوفية، قد نظموا قبل قليل وقفة تضامنية مع الأشقاء من الشعب الفلسطينى، تنديدا بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى وممارسات العنف ضد الشعب الفلسطينى والمدنيين والأطفال جراء القصف الإسرائيلى تجاه قطاع غزة. ويذكر أن السفير الفلسطيني بالقاهرة، قد وجه الشكر لمصر، قائلا إن مصر هى الشقيقة الكبرى التي تحرص منذ البداية على الوقوف مع الشعب الفلسطيني، والرئيس عبد الفتاح السيسي قد تلقى وأجرى اتصالات مع زعماء وقادة دول عديدة لوقف هذا العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له قطاع غزة. وقال السفير دياب اللوح، خلال تصريحات سابقة، إن "ما يجري في قطاع غزة الآن هو حرب إبادة جماعية ممنهجة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وأبعاد"، مشيرا إلى أن "ما يجرى فى قطاع غزة جريمة حرب كاملة الأركان ومجازر دموية بشعة ترتكبها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى".















