إزالة بناء مخالف على فدان أرض زراعية بعزبة الكوبانية بحي المنتزة فى الإسكندرية

شن حى المنتزه ثان في الإسكندرية حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف، بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وكلفت الدكتورة رباب مدني رئيس حى المنتزة ثان، الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية والإدارات المعنية بضرورة تكثيف حملاتها، مشددة على إيقاف أى أعمال بناء أو ترميم مخالفة، والعمل على ردع ظاهرة البناء المخالف من المهد على الأرض الزراعية ،واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين .

وأعلن حي المنتزة ثان، أنه في إطار تعليمات عاجلة للدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزة ، بالاستجابة العاجلة لأحد الشكاوى الواردة من وزارة الأوقاف، بوجود أعمال بناء مخالف وتعديات على الأرض الزراعية بعزبة الكوبانية،توجهت حملة مكثفة بحضور جهة الولاية الأوقاف،و وحدة التدخل السريع وإدارة المتابعة الميدانية، والإدارة الهندسية بالحي ، للتصدي للتعديات .

وتبين من خلال الحملة بعزبة الكوبانية، وجود أعمال بناء سور مخالف علي مساحة فدان، استعدادا للبناء، وعلى الفور تم إزالة السور كاملا،وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، حفاظا على الثروة الزراعية من العبث بها .