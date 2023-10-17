اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 05:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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التفتيش على 112 منشأة سياحية بحملات رقابية خلال أسبوع فى الإسكندرية

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 03:49 م
التفتيش على 112 منشأة سياحية بحملات رقابية خلال أسبوع فى الإسكندرية جانب من الحملات
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد عبد الرازق، عدد من الحملات الرقابية المكبرة خلال أسبوع، شملت أحياء وسط وشرق والجمرك، وذلك بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات الرقابية علي المنشآت للتأكد من ضبط الأسعار وعدم إستغلال المواطنين.
 
وأسفرت حملات التفتيش والمتابعة عن المرور على 112منشأة تجارية تم التفتيش عليها جميعا، وتسجيل مخالفات متنوعة ما بين منشآت غير ملتزمة بقائمة الأسعار المعتمدة من الإدارة، ووجود قائمة أسعار منتهية، ومنشآت تبيع بأسعار أزيد من القائمة المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة، وأخري غير ملتزمة باعتماد قائمة الأسعار. 
 
وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن الإدارة جاهزة لتلقي شكاوى المواطنين وإستفساراتهم علي الأرقام التالية: 01270746490 - 01289252668 -01119555946 - 01501267888  أو عبر  الصفحة والموقع الرسمي للإدارة المركزية للسياحة والمصايف.






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