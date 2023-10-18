أطعمة تزيد من حرق الدهون وتساعدك فى إنقاص الوزن

فاطمة ياسر

زيادة الوزن والرغبة في الحصول علي وزن صحي، من الأمور التي يسعى الكثيرون لتحقيقها، فزيادة الوزن تعد من أحد مشكلات العصر الحديث بسبب اعتماد الغالبية على الأكلات السريعة ، وعدم الحركة، والكثير من الحيل غير الصحية.

وحول ذلك قدمت الدكتورة ريهام إبراهيم استشاري التغذية في قصر العيني، بعض الأطعمة التي تساعد في زيادة حرق الدهون، وتعمل على تخلصك من الوزن الزائد، ومنها: