5 أخطاء تجنبها فى رحلة إنقاص الوزن.. ركز على جودة الأطعمة

كتبت إيناس البنا

يتطلب فقدان الوزن الكثير من المجهود، عادة ما يكون من السهل فقدان الوزن في بداية رحلتك ولكن قد يبدأ المعدل في الانخفاض لاحقًا، وهو ما يلزم اهتماما أكبر بنظامك الغذائي، حيث إنه بعد الأيام الأولى من التمرين واتباع نظام غذائي ، يعتاد جسمك على ذلك ويظهر نتائج أقل.

بعض الأخطاء التي يجب عليك تجنبها

الأكل أقل من اللازم

وفقا لموقع " healthline"، يمكنك تقليل الدهون المشبعة وتقليل استهلاك الدهون ولكن يجب ألا تتوقف عن الأكل أو تناول كميات أقل كثيرا من الطعام.

عد السعرات الحرارية



إذا بدأت في العد التنازلي لسعراتك الحرارية، فقد تفقد العناصر الغذائية الأساسية التي تساهم في إنقاص الوزن، من المهم أيضًا ألا تبقى جائعًا. ركز على جودة الأطعمة بدلاً من الكمية.

التركيز فقط على التمرين



قد ترتكب خطأ التركيز فقط على تمرينك وليس نظامك الغذائي.

تناول الكثير من الوجبات الخفيفة



جنبًا إلى جنب مع ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي، تأكد من أنك على دراية بما قد تتناوله من وجبات خفيفة، قد يؤدي تقليل السعرات الحرارية إلى شعورك بالجوع وسينتهي بك الأمر في النهاية إلى تناول وجبات خفيفة بكثرة هذا لن يؤدي إلا إلى انتكاسة في رحلة فقدان الوزن الخاصة بك.

قلة النوم



قلة النوم لن تساعدك على خسارة الوزن، بدلاً من ذلك ، قد يكون السبب الرئيسي لزيادة الوزن، سيظهر جسمك نتائج التمارين والنظام الغذائي فقط عندما تكون مرتاحًا جيدًا.