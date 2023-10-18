أبو الغيط: نسعى بقوة لتصحيح مسار الكثيرين إزاء مجريات الحرب الغاشمة

كتب أحمد عرفة

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن إسرائيل تواصل ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية:"نسعي بقوة لتصحيح مسار الكثيرين إزاء مجريات الحرب الغاشمة ولصد مساعي التهجير القسري".

وفى وقت سابق قالت مصادر لـ"القاهرة الإخبارية"، إن إسرائيل مسؤولة عن قصف مستشفى المعمداني في غزة، وتتحمل سقوط مئات الشهداء والمصابين.

وأضافت المصادر، أنه لم يتم رصد امتلاك التنظيمات الفلسطينية لصواريخ ذات قدرة تدميرية عالية سواء في العملية الحالية أو العمليات السابقة، والدليل أن هذه الفصائل أطلقت أكثر من 4 آلاف صاروخ حتى الآن، منذ يوم السبت السابع من أكتوبر، ولم تحدث مثل تلك الخسائر داخل الأراضي الإسرائيلية.

ولفتت المصادر إلى إشارة المتحدث الرسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي التي وجه فيها التحذير باستهداف عدد من المستشفيات الفلسطينية بما فيها المستشفى المعمداني، رغم أن إسرائيل تحاول نفي هذا الموضوع بعد ردود الأفعال السلبية الإقليمية والدولية عقب ضرب المستشفى المعمداني والخسائر التي وقعت، كما أن إسرائيل تستهدف بشكل واضح وصريح تهجير السكان إلى مناطق الجنوب.