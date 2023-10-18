اليوم السابع
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أبناء محافظة أسيوط ينظمون وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 05:31 م
أبناء محافظة أسيوط ينظمون وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى ابناء محافظة أسيوط ينظمون وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني
أسيوط -هيثم البدرى

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انضم أبناء محافظة أسيوط إلى الوقفة التضامنية بميدان المجذوب تضامنا مع الشعب الفلسطيني، لتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا، ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

 

وردد المشاركون فى الوقفة التضامنية هتافات تسقط تسقط إسرائيل، وبالروح والدم نفديكي يا فلسطين ولا لتهجير الفلسطينيين، وإحنا معاك ياريس، ورفع المشاركون الإعلام المصرية، والعلم الفلسطينى مطالبين المجتمع الدولى بضرورة السماح بمرور المساعدات، وقاموا بحرق العلم الإسرائيلى.

 
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