مسيرة احتجاجية بالمنوفية لدعم الفلسطينيين

جابت المسيرة عدد من شوارع شبين الكوم، بمحافظة المنوفية مرددين هتافات منددة بالأفعال التى تحدث فى غزة.

وكانت طلاب كلية الهندسة جامعة المنوفية، قد نظموا قبل قليل وقفة تضامنيه مع الأشقاء من الشعب الفلسطينى، تنديدا بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى وممارسات العنف ضد الشعب الفلسطينى والمدنيين والأطفال جراء القصف الإسرائيلى تجاه قطاع غزة.