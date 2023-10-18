اليوم السابع
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الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 04:34 م
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مسيرة احتجاجية بالمنوفية لدعم الفلسطينيين

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 04:32 م
مسيرة احتجاجية بالمنوفية لدعم الفلسطينيين مسيرة احتجاجية بالمنوفية لدعم الفلسطينين
المنوفية - محمود شاكر

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نظم العشرات من المواطنين بمحافظة المنوفية، بمدينة شبين الكوم ، مسيرة تضامنا مع الشعب الفلسطيني ولتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة، التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.
 
جابت المسيرة عدد من شوارع شبين الكوم، بمحافظة المنوفية مرددين هتافات منددة بالأفعال التى تحدث فى غزة.
 
وكانت طلاب كلية الهندسة جامعة المنوفية، قد نظموا قبل قليل وقفة تضامنيه مع الأشقاء من الشعب الفلسطينى، تنديدا بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى وممارسات العنف ضد الشعب الفلسطينى والمدنيين والأطفال جراء القصف الإسرائيلى تجاه قطاع غزة.
 
 
 
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