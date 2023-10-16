محافظ الفيوم يوجه بسرعة استخراج بيان نجاح لطالبة من ذوى الهمم

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اليوم الإثنين، اللقاء الدورى لخدمة المواطنين، للاستماع لشكواهم ومتطلباتهم، بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور، اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والأستاذة هناء عبد الفتاح وكيل وزارة العمل، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومحمد فرج مدير عام التأمينات الاجتماعية، وسالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، ومسئولى التضامن الاجتماعى، والتربية والتعليم.

خلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق مع مدير مستشفى الفيوم العام، لإنهاء الفحوصات الطبية اللازمة وسرعة إجراء العملية الجراحية المطلوبة لطفل يعانى من ورم بالفكين، وتقديم الدعم والعلاج اللازم له بشكل فورى.

وفى قطاع التربية والتعليم، وجه المحافظ مسئول مديرية التربية والتعليم، بسرعة استخراج بيان نجاح لطالبة من ذوى الإحتياجات الخاصة لاعتمادها اليوم، وكذا دراسة طلب سيدة لالتحاق ابنتها بمدرسة الدمج، إلى جانب فحص عدد من المطالب الخاصة بالعاملين بالقطاع، واتخاذ اللازم بما يتناسب مع ظروفهم وانتظام العملية التعليمية.

ووجه محافظ الفيوم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بتنفيذ قرار الإزالة وإعادة البناء لكنيسة إنجيلية بقرية سيلا حفاظًا على حياة المواطنين، وكذا إنهاء إجراءات ترخيص كشك وماكينة تصوير لحالة من الأسر الأولى بالرعاية.

كما استمع محافظ الفيوم، لمطالب واحتياجات عدد من المواطنين، بشأن تجديد عدد من بطاقات التموين للأسر الأولى بالرعاية، موجهًا بدراسة حالاتهم وإنهاء الإجراءات اللازمة لهم للصرف، فضلًا عن دراسة إمكانية توفير مساعدات شهرية لعدد من الحالات الأخرى.