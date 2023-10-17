وكيل تعليم كفر الشيخ: إجراء المقابلات مع المتقدمين لوظيفة مدير إدارة تعليمية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أجرت لجنة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء ، المقابلات الشخصية للمتقدمين على وظيفة مدير إدارة تعليمية ،بمقر نقابة المعلمين.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شكل لجنة ترأسها محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ضمت العديد من الأعضاء سواء بالمحافظة، والتنظيم والإدارة، نقابة المعلمين، ومجلس الأمناء، وعدد من الجهات المعنية، لاختيار الوظائف الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وإجراء المقابلات الشخصية معهم.

ووجه محافظ كفر الشيخ بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.