اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 03:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وكيل "تعليم كفر الشيخ" يتفقد المدارس ويطمئن على انتظام الدراسة ويختبر الطلاب

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 03:33 م
وكيل "تعليم كفر الشيخ" يتفقد المدارس ويطمئن على انتظام الدراسة ويختبر الطلاب وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تفقد محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدداً من المدارس، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للأطفال والتلاميذ والطلاب في كافة المراحل الدراسية، مؤكداً انتظامها دون أية معوقات.
 
وحرص محمد عبدالله، على تفقد الفصول الدراسية وتابع شرح المعلمين للدروس ووجه بالترفيه على الأطفال لكسر حاجز الرهبة لديهم والاهتمام بالأنشطة الترفيهية والجانب المهاري، مشدداً على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة.
 
وتفقد وكيل الوزارة، فصول مدرسة دقلت الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ ودورات المياه للإطمئنان على نظافتها، وتفقد المكتبة وحجرة رياض الأطفال ، كما تفقد الفصول، وأدار نقاش مع الطلاب حول ما درسوه، مؤكداً على انتظام الدراسة، موجها بممارسة الأنشطة الطلابية، وتوجيه لجان المتابعة والأقسام، لمتابعة انتظام العملية التعليمية.
 
جنب من تفقد وكيل التعليم للمدارس
جنب من تفقد وكيل التعليم للمدارس

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس
وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس

وكيل تعليم يتابع المدارس
وكيل تعليم يتابع المدارس

 







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