وزير التنمية المحلية: نولى اهتماما كبيرا بتدريب وتأهيل كوادر المحليات

كرم اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عددًا من العاملين بالوزارة من أوائل الدورات التدريبية التى تم تنفيذها بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال العام التدريبى 2022 /2023 وعدد من مسئولى التدريب بالإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالوزارة، ومسئولى التدريب بمركز التنمية المحلية بسقارة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.

ومنح آمنة، أوائل الدورات شهادات تقدير لتميزهم بها والتى تتضمن موضوعات تنمية مهارات القيادات فى إدارة الأزمات والفعاليات الإعلامية والسكرتارية التنفيذية والمكاتب الفنية، والتصميم والجرافيك، واساسيات التحول الرقمى وإعداد مدربين فى الشئون المالية وتطوير مهارات فرق المتابعة والتفتيش، وإعداد القادة ومؤشرات الأداء، وإعداد المخططات التفصيلية والعمرانية والتخطيط الاستراتيجى، وتطوير مهارات التعاون الدولى، وتنمية مهارات القيادات فى مجال القدرات الشخصية القيادية، والدورة التأهيلية الأولى والثانية للشبكة الوطنية والسلامة العامة للازمات والسلامة الوطنية، وتحليل مضمون الخطاب السياسى والإعلامى، والويب ونظم المعلومات الجغرافية.

وخلال اللقاء أعرب اللواء هشام آمنة، عن سعادته بلقاء المكرمين من أوائل الدورات التدريبية من العاملين بالوزارة فى ظل حرصه المستمر على تحسين بيئة العمل لجميع العاملين بالوزارة لمساعدتهم على التفانى فى العمل وحسن أداء المهام المكلفين بها على أكمل وجه.

ووجه وزير التنمية المحلية الشكر لجميع القائمين على العمل بمركز التنمية المحلية بسقارة لأدائهم المتميز للنهوض بالمنظومة التدريبية التى يقدمها المركز للعاملين بالإدارة المحلية على مستوى جميع المحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة، على استمرار مركز سقارة فى تنفيذ خطته التدريبية بالعام التدريبى الجديد 2023 / 2024، والتى جاءت لتلبى معظم الاحتياجات التدريبية الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات ومحدثة عن العام الماضى بنسبة 34%، حيث سيتم هذا العام عقد حوالى 172 دورة تدريبية، منهم 58 دورة تدريبية تنفذ لأول مرة يستفيد منها حوالى 6425 متدرب من كافة المحافظات وتنفذ فى 40 أسبوع تدريبى على مدار 11 شهرًا، مضيفًا أن مركز سقارة للتدريب أصبح له دور واضح ومميز خلال السنوات الأخيرة لإعداد الكوادر المحلية وتدريبهم وتأهليهم، وأصبح منارة للتدريب المحلى فى المحافظات المصرية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مركز سقارة يبذل قصارى جهده لتطوير الخطة التدريبية المقدمة خلال العام التدريبى الحالى ورفع مستوى القائمين على منظومة التدريب، وذلك من خلال العديد من ورش العمل والاجتماعات التى تم عقدها على مدار الأشهر السابقة بالمركز مع ممثلى المحافظات والوزارة والخبراء والمدربين، مشيرًا إلى متابعته المستمرة للارتقاء بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة فى كافة النواحى المؤسسية والمعرفية والتدريبية والتكنولوجية والمعلوماتية.

ولفت اللواء هشام آمنة،، إلى أنه سيتم كل عام تكرار التكريم للمتميزين من أوائل الدورات التدريبية بالوزارة فى مركز التدريب بسقارة، مؤكدًا أن وزارة التنمية المحلية تولى اهتمامًا كبيرًا بملف التدريب وتأهيل الكوادر المحلية فى جميع المستويات الإدارية باعتبار التدريب أحد الآليات الأساسية للحماية من الفساد الذى تواجهه الوزارة بكل قوة وحسم، كما سيتم أيضًا توفير برامج تدريبية بالتعاون مع بعض الجهات والمؤسسات التدريبية الأخرى وتوفير بعض الفرص التدريبية بالخارج فى إطار التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لمصر وكذا الجهات الدولية التى تتعاون مع الوزارة فى العديد من الملفات والمشروعات والبرامج.

ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بأهمية تكريم أوائل الدورات التى يتم تنفيذها فى مركز سقارة للتدريب وضرورة متابعة أداؤهم بعد الحصول على التدريب فى جهات عملهم وقياس مدى التطور والعائد من التدريب بشكل دورى على المتدربين وانعكاس التدريب على تحسين الخدمات والعمل بالمحليات.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة مستمرة فى تطوير نظم وبرامج التدريب بسقارة والتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة مثل الأكاديمية الوطنية للتدريب، مشيرا إلى اهمية الدور الذى تقوم به وزارة التنمية المحلية فى خدمة المواطنين على أرض المحافظات مما يتطلب وجود كوادر محلية مؤهلة ومدربة على احدث النظم والبرامج التدريبية.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة بدأت العمل منذ عدة شهور من المقر الجديد بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة وسط بيئة عمل متطورة وجديدة لجميع العاملين.

وخلال اللقاء حرص وزير التنمية المحلية على الاستماع لبعض الأفكار والمقترحات من المكرمين التى استفادوا منها خلال الدورات التدريبية بما يحقق الاستفادة المثلى منها فى آليات وبرامج عمل الوزارة فيما يخص بعض المجالات الخاصة بالدورات التدريبية، وحرص المكرمين من الأوائل على تقديم الشكر والتقدير لوزير التنمية المحلية على هذه اللافتة الطيبة وتكريمهم واستعرض معهم بعض الأفكار والمقترحات التى استفادوا منها خلال التدريب.

ومن جانبه أكد المهندس صلاح شحاته مساعد الوزير للبنية المعلوماتية والتكنولوجية والمشرف على مركز سقارة، على نجاح الخطة التدريبية للعام الماضى 2022/2023 وهى أول خطة تدريبية تم تنفيذها فى ولاية اللواء هشام آمنة وتعد الأكبر التى شهدها المركز بتوجيهات من سيادته بإضافة 17 دورة جديدة بها بإجمالى عدد الأوائل 498 متدرب فى 27 محافظة، وكان أكثر الأوائل من العاملين بالوزارة، موجها الشكر للوزير لتشجيعه الدائم وحرصه على تكريم المتميزين من العاملين بالوزارة، ووجه أيضًا الشكر لجميع زملائه فى العمل لتقديمهم كافة أوجه الدعم اللازم لقيام المركز بأفضل أداء.