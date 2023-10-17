وزارة النقل: كوبرى المديرية ببنى سويف حل مشكلة التكدس المرورى بالمدينة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أكدت وزارة النقل ، أن كوبري المديرية بمحافظة بني سويف، تم تنفيذه ضمن خطة وزارة النقل لاستبدال مزلقانات السكك الحديدية بكبارى علوية أعلى السكة الحديد لفك الاشتباكات المرورية، وتحقيق عوامل السلامة والأمان.

ويعمل كوبري المديرية ببني سويف على حل مشكلة التكدس المرورى الشديد بوسط مدينة بني سويف، ويخفض زمن الرحلة من وسط وجنوب المدينة إلى شمالها، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 140 مليون جنيه، ويصل طوله حوالى 750 مترا.

وأوضحت وزارة النقل ما تم تنفيذه من الكباري العلوية والأنفاق، كالتالى:

1- بلغ إجمالي عدد الكباري العلوية والأنفاق المنفذة - بنهاية عام 2022 - 2415 كوبري / نفق، منها 915 كوبري / نفق، تم تنفيذها خلال الفترة (2014-2024).

2- أهم الكباري العلوية التي تم تنفيذها عام 2022 :

- انشاء 5 كباري علي طريق القاهرة – الإسكندرية ( قلما – الشرقاوية – الشموت – طوخ طنبشا – كوبري مشاة دسونس الحلفاوية ) بتكلفة 773,1 مليون جنيه.

- إنشاء كوبري كم 21 تقاطع الذراع البحري مع الطريق الدولي الساحلي بتكلفة 305 مليون جنيه.

- إنشاء كوبري علوي للدوران للخلف علي طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي ( دوران العامرية ) بتكلفة 152 مليون جنيه.

- توسعة كوبري العجمي بتكلفة 290 مليون جنيه.

- إنشاء كوبري أعلي مزلقان العصلوجي بمحافظة الشرقية بتكلفة 88 مليون جنيه.

- إنشاء كوبري أعلي مزلقان الصيرفي بمحافظة البحيرة بتكلفة 111 مليون جنيه.

- طرق حياة كريمة:

- تم الانتهاء من تنفيذ طرق بإجمالي أطوال 283,5 كم منها 186,5 كم في الصعيد و97 كم في الدلتا من إجمالي 2800 كم جاري تنفيذها بتكلفة 12,861 مليار جنيه.