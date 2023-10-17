واردات السلع الاستهلاكية المعمرة ترتفع إلى 276 مليون دولار يوليو الماضى

كتب: مدحت عادل

ارتفعت قيمة واردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة في يوليو الماضي للمرة الأولى منذ بداية العام الجاري 2023، حيث بلغت قيمتها نحو 276 مليون و696 ألف دولار، بينما كانت نحو 202 مليون و409 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 74 مليون و287 ألف دولار، مدفوعة بارتفاع واردات مصر من سيارات الركوب في نفس الفترة، حيث بلغت قيمتها 204 مليون و816 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل 86 مليون و316 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 118 مليون و500 ألف دولار.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن واردات مصر من التليفزيونات تراجعت إلى مليون و646 ألف دولار فى شهر يوليو الماضي، مقابل 4 ملايين و601 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ مليوني و955 ألف دولار، يليه واردات مصر من الثلاجات والتي تراجعت أيضا إلى 6 ملايين و828 ألف دولار فى يوليو الماضي، مقابل 10 ملايين و96 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ 3 ملايين و268 ألف دولار، كما واصلت الواردات المصرية من الموبايلات التراجع في شهر يوليو الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022، حيث قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الواردات من أجهزة التليفون للأفراد بلغت نحو 90 ألف دولار فقط، مقابل 486 ألف دولار خلال فترة المقارنة.