مواد غذائية تعزز صحة القلب.. منها الشوفان والشوكولاتة

كتبت رانيا عامر

يلعب النظام الغذائي دورا هاما في الحفاظ على الصحة العامة للأشخاص، حيث تساهم بعض الأطعمة في الوقاية من أمراض القلب والنوبات القلبية وغيرها من الأمراض، حيث ترجع السكتات القلبية والإصابة بالأوعية الدموية إلى عدة عوامل منها العامل الوراثي، إلا أنه يرتبط أيضًا بعدد من عوامل نمط الحياة التي يمكن تغييرها.

ومن جانبها قالت الدكتور كلوديا لو فيوفر خبيرة التغذية، إن هناك عدد من الأطعمة التى يساعد تناولها في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك عن طريق تناول الأكل الصحي وخفض نسبة الكوليسترول، وذلك وفقا لما نشره موقع express البريطاني .

الأطعمة التي تساهم فى الوقاية من أمراض القلب :

1.الشوكولاتة الداكنة



الشوكولاتة الداكنة لها في الواقع فوائد صحيةعديدة ،حيث أنها تحتوي على مركبات الفلافونويد التي قد تساعد في علاج ضغط الدم و تقليل الالتهاب والوقاية من أمراض القلب .

2.شوفان



الشوفان غني بالبيتا جلوكان والألياف القابلة للذوبان التي يمكن أن تخفض نسبة الكوليسترول، يمكن أن يساعد وعاء من الشوفان في الصباح في معالجة مستويات الكوليسترول المرتبطة بصحة القلب، يمكنك استخدام منتجات الألبان أو الحليب النباتي وإضافة جميع أنواع الإضافات مثل الفواكه الطازجة وبذور الكتان والتوابل والمكسرات والبذور الأخرى، وتأكد من شراء الشوفان الخالي من الجلوتين.

3.فاصوليا



تعد الفاصوليا مصدرًا رائعًا للألياف للمساعدة في خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، سواء كنت تفضل الفاصولياء البيضاء أو السوداء أو غيرها من أنواع الفاصوليا، فإن تناولها يمكن أن يحسن من صحة قلبك .

4.الخضار



يشمل الخضار مثل الكرنب والبروكلي والسبانخ ،سوف يعزز صحة قلبك عن طريق زيادة مضادات الأكسدة لديك.

5.المكسرات



أن المكسرات مليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية ،تحتوي على دهون صحية للقلب وغنية بالأوميجا 3 وفيتامين E لزيادة الكوليسترول الجيد والبروتين الدهني عالي الكثافة وخفض البروتين الدهني منخفض الكثافة للكوليسترول السيئ، إذا كنت لا تحب المكسرات أو لا تستطيع تناولها، فإن الأفوكادو والأسماك الزيتية تعد مصدرًا جيدًا آخر للأوميجا 3.



