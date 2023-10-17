وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن مواطنين أصيبا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قلقيلية بشمال غرب الضفة الغربية، وجرى نقلهما إلى مستشفى "درويش نزال" الحكومي.

وفي بيت لحم، الواقعة إلى الجنوب من مدينة القدس، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة خرجت في بيت لحم، تنديدا بجرائم الاحتلال وآخرها مجزرة المستشفى المعمداني بقطاع غزة.

واندلعت أعنف المواجهات في مختلف أحياء مدينة القدس استنكارا لمجازر الاحتلال بالقطاع.

وقالت مصادر بالمدينة المحتلة إن مواجهات وقعت في حي وادي الجوز، أصيب خلالها عشرات المقدسيين بحالات اختناق، وفي بلدة "سلوان" اندلعت مواجهات عنيفة تركزت في حي "عين اللوزة" وسط البلدة، وأصيب خلالها عشرات الفلسطينيين بالاختناق.



واندلعت مواجهات مع الاحتلال قرب حاجز "قلنديا"، بعد أن قمعت قواته مسيرة شعبية غاضبة انطلقت من المخيم باتجاه الحاجز، رفضا لجرائم الاحتلال في قطاع غزة.