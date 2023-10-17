اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصادر عسكرية: روسيا تضم غواصة نووية جديدة لأسطول المحيط الهادئ

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 09:26 ص
مصادر عسكرية: روسيا تضم غواصة نووية جديدة لأسطول المحيط الهادئ البحرية الروسية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت مصادر عسكرية روسية، اليوم الثلاثاء، ضم الغواصة النووية الاستراتيجية الجديدة "الجنرال سوفوروف" لأسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي.
 
وأوضحت المصادر، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن الغواصة الجديدة وصلت إلى قاعدة الغواصات التابعة لأسطول المحيط الهادئ في "كامتشاتكا" في احتفالية بوصولها.
 
من جانبه، قال قائد أسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي "إن انضمام الغواصة لحظة تاريخية ومهمة للغاية بالنسبة لأسطول المحيط الهادئ، حيث أنها ستزيد من قدرة أسطولنا على حل مشكلات ضمان الأمن العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
 
وكانت روسيا قد بدأت في تطوير تلك الغواصة في إطار المشروع الحكومي "955А" عام 2014، وأرسلتها إلى قوات الأسطول الشمالي في الجيش لإجراء دورات تدريبية لطواقمها، ويعد السلاح الرئيسي لهذه الغواصة هو صواريخ "بولافا" العابرة للقارات.






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