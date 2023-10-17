محور ديروط يوفر فرص عمل وينهى معاناة المواطنين ويساهم فى التنمية.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

أكدت وزارة النقل ، أن محور ديروط على النيل بمحافظة أسيوط، يعد من شرايين التنمية في صعيد مصر، حيث أشارت إلى مشروع محور ديروط واحد من أهم المشروعات المهمة والعملاقة والتى وفرت فرص العمل للمئات من أهالى المركز وأن معظم العاملين بالمشروع أياد مصرية، والتى تصل تكلفته فى المرحلة الأولى 1.7 مليار جنيه.

ويشمل المحور 13 عملا صناعيا (10 كبارى – 2 نفق- 1 بربخ) منها (2) كوبرى رئيسى وهى (كوبرى أعلى نهر النيل ، وكوبرى أعلى ترعة الإبراهيمية وسكة حديد "القاهرة/أسوان" والطريق الزراعى الغربي) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية ومخرات السيول حيث يبلغ إجمالى طول المحور بمراحله 42 كم ويمتد من طريق الحوطا شرقًا حتى تقاطع الزراعى الغربى غربًا بطـول 15 كم وعرض 21 متر بعدد 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر لكل اتجاه.

وشهد قطاع الطرق والكبارى في مصر، تنفيذ أعمال تطوير ضخمة، نفذتها الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل المصرية، وهو ما ساهم في تجديد وتطوير شبكة الطرق، ما انعكس على البيئة بشكل واضح، حيث إدى خلق طرق جديدة إلى تقليل الازدحام وبالتالي تقليل انبعاثات عوادم السيارات، بالإضافة إلى تقليل استهلاك الوقود، وتوفير خدمة للمواطن وحل مشاكل التكدس المرورى واختصار المسافة والوقت والجهد.

وتم تنفيذ (13) محور ( طلخا – بنها – الخطاطبة – تحيا مصر « محور روض الفرج » - حلوان – بنى مزار – طما – جرجا –عدلى منصور – سمالوط – قوص - كلابشة - ديروط) بتكلفة 14 مليار جنيه ، فيما يتقدم العمل فى تنفيذ عدد (14) محور (دراو – بديل خزان أسوان – الفشن – أبو تيج – تلا / طنوب –شمال الأقصر – شبراخيت – سمنود – منفلوط – دشنا – دار السلام – المراغة – أبو غالب - القطا) بتكلفة 20 مليار جنيه

كما تم تنفيذ (900) كوبرى ونفق من أهمها ( كوبرى دكرنس – كوبري سندوب – 5 كباري علي طريق بنها / المنصورة ” اسنيت – كفر شكر – بشلا – طنامل – صهرجت ” - كوبرى المديرية أعلي مزلقان السكة الحديد ببنى سويف – كباري ” قلما – الشموت – طوخ طنبشا ” على طريق الإسكندرية الزراعي - كوبرى تقاطع طريق الصعيد الصحراوى الغربى مع طريق الفيوم - عدد 26 كوبرى بمنطقة شرق القاهرة - عدد 8 كبارى على محور الفريق العصار - عدد 14 كوبرى على محور المحمودية - كوبرى تقاطع وصلة الذراع البحرى مع الطريق الدولى الساحلي ( كم 21)

ويتقدم العمل في تنفيذ (143) كوبرى ونفق ومن أهمها (15 كوبرى أعلي مزلقانات السكك الحديدية –15 كوبري مشاة وسيارات علي الرياح البحيري - 7 كباري علوية جديدة على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى - كوبرى أعلى مفيض توشكى ) - توسيع كبارى وصلة الكافورى ووصلة الذراع البحرى وإنشاء دوران للخلف فى إتجاه الإسكندرية ) والكباري العلوية والأنفاق علي الطرق المزدوجة الجاري إنشاؤها مثل طريق الزقازيق / السنبلاوين وطريق كفر الشيخ / دسوق .