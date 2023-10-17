محافظ كفر الشيخ يشهد فعاليات الندوة التثقيفية للأئمة والواعظات بالأوقاف

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، فعاليات الندوة التثقيفية الثانية للأئمة والواعظات بالأوقاف تحت عنوان" زرع الانتماء الوطنى وتفعيله ومحاربة إرهاب الفكر والتطرف كبعد اجتماعى للأمن القومى المصرى"، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور، اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور طاهر نصر، المساعد بهيئة المواد النووية، وتنمية الموارد البشرية بالأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة لرئاسة الجمهورية، والمدرب والمحاضر بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية " كلية الدفاع الوطنى"، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة بالأوقاف، وعدد من مديرى إدارات الأوقاف والأئمة والدعاة والواعظات، وعددًا من القيادات التنفيذية.

بدأت فعاليات الندوة التثقيفية بعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، أعقبتها تلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ، السيد عصمت الأحول، الإمام والخطيب بأوقاف دسوق، وعرض فيلم عن انجازات الدولة، وفيلم عن انجازات محافظة كفر الشيخ، ومحاضرة عن زرع الانتماء الوطنى وتفعيله ومحاربة إرهاب الفكر والتطرف، كبعد اجتماعى للأمن القومي.

فى كلمته عبّر محافظ كفرالشيخ، عن اعتزازه وتقديره لرجال الأوقاف لدورهم الوطنى الفاعل فى تصحيح المفاهيم المغلوطة، والنهوض بالخطاب الدعوى ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال، وقطع الطريق أمام دعاة التشدد والغلو وجماعات التطرف، التى تنتشر بين فئات المجتمع وكيفية مجابهتها بالفكر والعمل الإيجابى، للحفاظ على النسيج المجتمعى، وكذا دور المؤسسات الحكومية فى ترسيخ قيم المواطنة وإعلاء المصلحة العامة وانعكاس ذلك على رضاء المواطنين، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه قال نائب محافظ كفر الشيخ، أنه يتم عقد الندوات والمؤتمرات والأنشطة التفاعلية، وأهمها الندوة التثقيفية للأئمة والواعظات، لنشر القيم الإيجابية النبيلة ودحض كل ما من شأنه نشر الفتن والفكر المتطرف، مؤكدًا على دور الشباب فى الدفاع عن الأرض والوطن، والعمل بجد لخدمته وحفظ امنه وسلامته وموارده بما يحقق التنمية الحقيقية والمستدامة ورؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية فى كل القطاعات وجودة الحياة للمواطنين.

وفى محاضرته أكد الدكتور طاهر نصر، على البعد الاجتماعى للأمن القومى وتعريف إرهاب الفكر والتطرف والخطوات الفعالة لمواجهتها والوقاية منها، قائلًا : " الإرهاب عاوز يسلبك كل حقوقك، الإرهاب فى الوقت الحاضر أصبح مختلف عن الماضى فهو قنبلة موقوتة فى نشر المعلومات الخاطئة والاكاذيب، والأفكار المغلوطة، ونشر اليأس، والتفكك الأسرى وبعّد الأبناء عن الآباء وسيطرة الفكر المتطرف عليهم،

كما تناول" نصر"، العديد من المحاور منها البعد الاجتماعى للأمن القومى قائلًا: "إنه يعد عاملًا مؤثرًا فى الأمن القومى وهو المسئول عن تفعيل أمنه فردًا أو مجتمعًا مما يلزم تهيئة المواطن وإعداده إعدادًا سليمًا فى صحته وأخلاقه وثقافته وتراثه".

وحث "نصر" على السعى الدائم لخلق حالة من الاستقرار النفسى باستمرار والتواصل مع الله والحفاظ على استقرار الأسرة المصرية، وكيفية تحقيق الاستقرار النفسى بالتعامل مع الأحداث بالتفكير وإعمال العقل، وزيادة الترابط الداخلى، وحث الفرد دائمًا على أنه تحول من شخص مسؤول من إلى شخص مسؤول عنه.

وتابع "نصر" أن خلق الفتنة الطائفية ليس بين دين ودين آخر ولكن الفتنة داخل الدين الواحد، أن الدين علمك أنك تدعم أقوال تؤكد أفعال، وأفعال يتحدث عنها ملايين من الأقوال، وعن الانتماء للوطن قال " نصر " علموا أبنائكم الارتباط بالوطن، علموا ولادكم يعنى أيه حب الوطن، علموا الناس أن المصرى لا يكذب، المصرى ضحى من اجل شرفه وعرضة، لازم ابنك يقول " فخور إنى مصري".



الحضور خلال المحاضرة



الحضور من أئمة الأوقاف