محافظ جنوب سيناء يتابع إجراءات إنشاء أول محطة لإنتاج هيدروجين أخضر بمدينة الطور

جنوب سيناء - ياسر عامر

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ، اليوم الثلاثاء، بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء، وفد شركة رينيرجى جروب بارتنرز، وذلك للترحيب بهم أثناء الزيارة الميدانية للموقع المقترح لتنفيذ مشـروع إنشـاء محطة إنتاج الهيدروجين الاخضـر بمدينة طور سيناء، إيماء الى جهود الدولة فى مجال الهيدروجين الأخضر ومتطلبات التنمية المستدامة.

وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء 3445 لسنة 2023 بإنشاء المجلس الوطنى للهيدروجين الاخضر ومشتقاته وفي اطار التعاون المثمر والمستمر بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الإنتاج الحربى، حيث رحب بفكرة اقامة المشروع على أرض المحافظة لما تتميز به من مقومات طبيعية وطبوغرافية تساهم على نجاح المشروع مما يعود بالنفع على أبناء المحافظة.

وجاء ذلك فى حضور كل من اللواء أحمد محمد الإسكندرانى سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، ومبروك محمد الغمرينى رئيس مدينة طور سيناء، والمهندس مصطفى عبده احمد مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة.