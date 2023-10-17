علماء يكتشفون نوع خلايا فى الدماغ مسئول عن التميز والتفرد

كتبت فاطمة خليل

اكتشف العلماء أكثر من 3000 نوع من خلايا الدماغ في الدماغ البشري، بما في ذلك الخلايا التى تجعل الشخص فريدًا ومميزا عن غيره من الأشخاص، بحسب موقع bgr.

استندت الدراسة الجديدة إلى أبحاث سابقة، والتي حددت فقط أنواع خلايا الدماغ في مناطق معينة من الدماغ، مثل القشرة. وجدت تلك الدراسات أكثر من 100 نوع مختلف من خلايا الدماغ، ومع ذلك، قام الباحثون بتوسيع هذه المعرفة من خلال دراسات جديدة، والتي وسعت رسم خرائط الدماغ إلى ما يقرب من 100 جزء مختلف من الدماغ.قال الباحثون إنهم اكتشفوا أنه حتى الأجزاء الأقدم من دماغنا، والتي يُعتقد أنها بسيطة، تكون معقدة للغاية.تعد هذه الدراسة جزءًا كبيرًا من كتالوج يركز على فهرسة حجم وتعقيد أدمغتنا وكيف تجعلنا الروابط بين تلك الخلايا مميزين.

يضم الكتالوج حاليًا 21 ورقة بحثية مختلفة، تم إصدارها في مجلات مثل Science وScience Advances وScience Translational Medicine. وجدت إحدى تلك الدراسات الأخرى أيضًا أن الروابط بين هذه الخلايا هي ما يجعل كل منا فريدًا من نوعه.

يقول الباحثون إنه تطور مثير يمكن أن يساعد في إنشاء كتالوجات أكثر شمولاً للدماغ البشري.علاوة على ذلك، يمكن أن تساعدنا هذه الاكتشافات على فهم أفضل لكيفية تأثير أمراض الدماغ على أدمغة البشر المختلفة.