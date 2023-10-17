حى المنتزه ثان بالإسكندرية يواصل رفع كفاءة شبكة الصرف الصحى بمنطقة أبو قير

قام حى المنتزه ثان فى الإسكندرية الدكتورة رباب مدنى رئيس الحى، برفع كفاءة الطرق والمرافق بنطاق الحى وتنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء برفع كفاءة شبكة الصرف الصحى قبل موسم الأمطار، حيث قام بمتابعة مشروع الإحلال والتجديد لشبكات الصرف الصحى، من خلال إدارة المتابعة الميدانية.

وقالت الدكتورة رباب مدنى رئيس حى المنتزه ثان، إنه من خلال التنسيق مع أجهزة المرافق الحيوية ، كلفت إدارة المتابعة الميدانية بالحى، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة لرفع كفاءة المرافق الحيوية بنطاق الحى، ومتابعة أعمال مشروع شبكة الصرف الصحى، بشارع النصر بمنطقة أبو قير، لتحسين نوعية الخدمات والمرافق المقدمة للأهالي.

وعلى صعيد آخر، قامت إدارة الحدائق بحى المنتزة ثان، بتكثيف أعمال تطوير ورفع كفاءة الحدائق، فى إطار الحرص على تحقيق الشكل الحضارى للحى، حيث قامت إدارة الحدائق بحضور مديرة الإدارة بأعمال نظافة وإزالة الحشائش، وعمل حديات، مع قص وتهذيب احواض كوكنت، بمنطقة المندرة والحرمين، وكذلك أما محور المعمورة السياحى فلقد تم تقليم وتبليط 15 نخلة برتر شاردا وتم رفع المخلفات الناتجة عن تلك الأعمال، ويأتى ذلك فى سياق أعمال التجميل بنطاق الحى.