حى المنتزه بالإسكندرية يواصل إصلاح هبوط أرضى بمدخل الفلكى

الإسكندرية ـ جاكلين منير

شدد اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حى المنتزه أول شرق الإسكندرية، على سرعة الانتهاء من إصلاح الهبوط الأرضى بمدخل الفلكى للسيولة المرورية.

وقامت إدارة المتابعة الميدانية فى متابعة بدء أعمال الحفر من شركة الصرف الصحى لإصلاح وإحلال منشآت الصرف المتسببة فى الهبوط.

كما تمت أعمال المتابعة الميدانية لأعمال مشروع إحلال وتجديد خط انحدار الصرف الصحى بشارع سنترال الطيب المتفرع من شارع 16 الإصلاح الفلكى.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للتعامل حالة الطقس الحالية، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتى تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار متوسطة الشدة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 60% تقريبا.

وشدد المحافظ على جميع المسئولين التنفيذيين ورؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحى بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أى حالات طارئة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية. منوها أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.