هل يمكن أن يتسبب استخدام واقي الشمس في نقص فيتامين د؟

إيناس البنا

يؤكد الخبراء على استخدام واقي الشمس لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، هذا لا يمنع التسمير فحسب ، بل يقلل أيضًا من مخاطر مشاكل الجلد التي قد تحدث بسبب التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة والجذور الحرة.

وسط أهمية واقي الشمس ، تظهر تساؤلات على الإنترنت تزعم أن الواقي من الشمس يسبب نقصًا في فيتامين د، وفقا لموقع " healthsite" دعونا نكتشف ما إذا كان الواقي من الشمس يمكن أن يستنفد بالفعل مستويات فيتامين د في الجسم

يوصي كل خبير رعاية صحية باستخدام واقي شمسي جيد في كل موسم وليس فقط في الصيف، فأشعة الشمس فوق البنفسجية شديدة القسوة ويمكن أن تضر بشرتك حتى عندما لا يكون الطقس حارًا.

استخدام واقي من الشمس يحمي البشرة ويقلل الضرر الواضح. بالإضافة إلى ذلك ، يقترح بعض الخبراء وضع واقي من الشمس في الداخل لحماية أفضل. ومع ذلك ، مع زيادة حالات نقص فيتامين (د) لدى الناس ، يُعتقد أن استخدام واقي الشمس قد يكون سببًا لذلك. هل يؤثر الاستخدام المزمن للواقيات من الشمس للوقاية من أشعة الشمس على امتصاص فيتامين د؟ هل يمكن أن يؤدي استخدام واقيات الشمس إلى نقص فيتامين د؟ قم بالتمرير لأسفل لمعرفة ذلك.

تقول دراسة أجرتها الجمعية البريطانية لأطباء الأمراض الجلدية ونشرت في PubMed NCBI: "تشير الدراسات التجريبية إلى أن الواقي من الشمس يمكن أن يمنع إنتاج فيتامين (د) في الجلد ولكنه يستخدم الأشعة فوق البنفسجية المتولدة صناعياً مع ناتج طيفي على عكس ما يظهر في ضوء الشمس الأرضي. تشير الدراسات القائمة على الملاحظة إلى أن الاستخدام في الحياة الواقعية لا يسبب نقص فيتامين د ".

يتم إجراء جميع الدراسات الموجودة على واقي الشمس ووصلة فيتامين د لحماية منخفضة من عامل الحماية من الشمس، بالنظر إلى السيناريو الحالي المتمثل في زيادة التعرض لأشعة الشمس والضرر وخطر الإصابة بسرطان الجلد ، يوصي الخبراء باستخدام واقي من الشمس عالي الحماية من الشمس. لا توجد دراسات لديها إجابة واضحة عما إذا كانت واقيات الشمس التي تحتوي على عامل حماية من الشمس 40+ يمكن أن تسبب نقص فيتامين (د) أم لا.

يشرح العديد من أطباء الأمراض الجلدية أيضًا أنه بغض النظر عن نوع واقي الشمس الذي تستخدمه ، فإن الأشعة فوق البنفسجية لا تزال تؤثر على بشرتك بطريقة ما. إذا قمت بتطبيق SPF 15 ، فسوف يقوم بتصفية حوالي 93٪ من الأشعة فوق البنفسجية التي تصل إلى الجلد. من ناحية أخرى ، يقلل عامل الحماية من الشمس 30 بنسبة 97٪ ويقلل عامل الحماية من الشمس بنسبة 50 98٪ من التعرض للأشعة فوق البنفسجية. باختصار ، بغض النظر عن نوع واقي الشمس الذي تستخدمه ، تحصل بشرتك على نسبة مئوية من الأشعة فوق البنفسجية. وبالمثل ، سوف تحصل على فيتامين د من أشعة الشمس. الواقي من الشمس لن يعيق كل ذلك.

استخدام واقي الشمس يسبب نقص فيتامين د

للحصول على الحد الأقصى من فيتامين د من الشمس ، يُقترح أن تمتص بعض ضوء الشمس في الصباح، حيث يحتوي على عدد أقل من الأشعة فوق البنفسجية وبالتالي لن يؤذي الجلد، قد لا تحتاج إلى وضع واقي من الشمس في ذلك الوقت ، وهو أمر رائع إذا كنت تهدف إلى الحد الأقصى من امتصاص فيتامين (د) من خلال ضوء الشمس.

ومع ذلك ، ضع واقٍ من الشمس قدر الإمكان لدرء خطر الإصابة بسرطان الجلد والمخاوف الأخرى التي تصاحب التعرض لأشعة الشمس، في حين أنه يمكن تكميل فيتامين (د) من خلال النظام الغذائي ، لا يمكن للوقاية من أشعة الشمس. لذلك ، استخدم واقيًا جيدًا من الشمس أثناء الخروج لحماية بشرتك.