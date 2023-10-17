انطلاق حملة تطعيم جديدة ضد الأنفلونزا الموسمية فى فرنسا

وذكرت هيئة الصحة العامة الفرنسية - في دراسة نقلت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية مقتطفات منها - إن الإنفلونزا وحدها قتلت 1505 أشخاص بين شهري نوفمبر عام 2022 وأبريل عام 2023، موضحة أن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا تمنح هذا العام لجميع الأطفال فوق سن الثانية.

على صعيد آخر، طالب وزير الصحة الفرنسى أوريليان روسو، من الجمهور التزام الهدوء لحين حل أزمة بق الفراش في باريس.

وتم رصد الحشرات الصغيرة في وسائل النقل العام في العاصمة الفرنسية خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما أثار قلق السكان والمسؤولين العموميين.

وفي الأسبوع الماضي، طلب نائب عمدة باريس، إيمانويل جريغوار، من الحكومة اتخاذ إجراءات لمكافحة "آفة" بق الفراش قبل دورة الألعاب الأولمبية 2024، المقرر عقدها في المدينة الصيف المقبل وتجلب تدفقاً هائلاً من السياح.

وفي الأسابيع الأخيرة، انتشرت على شبكة الإنترنت مقاطع فيديو لبق الفراش في القطارات ومترو باريس، ووفقًا للأخبار الفرنسية، اختفى بق الفراش من فرنسا حوالي عام 1950 قبل أن يعود مرة أخرى في التسعينيات بسبب زيادة السفر الدولي.

وقد لا تكون فرنسا الدولة الوحيدة التي تخوض معركة ضد بق الفراش، فقد أبلغت شركات مكافحة الآفات البلجيكية عن ارتفاع كبير في المكالمات حول تفشي بق الفراش في الأشهر الأخيرة.