وزير الزراعة يشارك بالمنتدى العالمي للغذاء فى روما اليوم

كتبت أسماء نصار

يشارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى العالمي للأغذية المقام اليوم فى العاصمة الإيطالية روما وذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة من المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو، تحت عنوان "تحول النظم الغذائية يسرع العمل المناخى".

ويعقد القصير، عدة لقاءات ثنائية مع الوزراء والمسئولين الدوليين المشاركين في المنتدى، لبحث التعاون المشترك.

يذكر أن منظمة الأغذية والزراعة من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمعنية بتقديم المساعدات الفنية للعاملين بقطاع الزراعة لكافة الدول خاصة العالم النامي، وهناك تعاون كبير بين مصر والفاو في مجال الأمن الغذائي وكذلك هناك العديد المشروعات الزراعية المشتركة التي يتم تنفيذها على الأراضي المصرية.