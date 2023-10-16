ميناء دمياط: حركة الصادر من البضائع العامة 19 ألفا و195 طنا

دمياط ـ معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادرت 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة، منها السفينة ( WADI ALKARM) والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 57750 طنا من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية احتياجاتها من القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19195 طنا تشمل: 10008 طن يوريا و1000 طن علف و3600 طن مولاس و4587 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 79748 طنا تشمل : 3728 طن حديد و16056 طن خردة و 17645 طن ذرة و 7400 طن سكر و10652 طن فول و1700 طن فول صويا و17766 طن قمح و4801 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 600 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 538 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4684 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 18551 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 419414 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4915 شاحنة.