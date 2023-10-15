ميناء دمياط يستقبل 57 ألف طن قمح قادمة من روسيا

دمياط - هيثم مراد

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادر الميناء 12 سفينة أخري، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

كما استقبلت ميناء دمياط السفينة "WADI ALKARM" و التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 57750 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية احتياجاتها من القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19195 طن تشمل : 10008 طن يوريا و 1000 طن علف و 3600 طن مولاس و 4587 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 79748 طن تشمل : 3728 طن حديد و 16056 طن خردة و 17645 طن ذرة و 7400 طن سكر و 10652 طن فول و 1700 طن فول صويا و 17766 طن قمح و 4801 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 600 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 538 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4684 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 18551 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 419414 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4915 شاحنة.