حملات على المحال والأسواق بالفيوم لمتابعة مبادرة "تخفيض أسعار السلع"

قام الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، على رأس حملة من الجهاز التنفيذى، وبالتنسيق مع مديرية التموين، والمتابعة الميدانية، بتفقد عدد من الهايبرات والسوبر ماركت والمحال التجارية، إضافة إلى سوق الخضار والفاكهة الرئيسى بمدينة سنورس، لمتابعة تنفيذ مبادرة "تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية"، وتم التشديد على ضرورة الالتزام بوضع قوائم الأسعار، والالتزام بتسعيرة السلع المعلنة من قبل مجلس الوزراء.

كما وجه نائب المحافظ، مسئولى مجلس المدينة، وإدارة تموين سنورس، والرقابة التموينية، بالمتابعة المستمرة لحركة الأسعار قبل وبعد تنفيذ المبادرة، والتأكد من توافر السلع الأساسية بـأسعار مخفضة، وبالكميات التى تلبى احتياجات المواطنين.

كما قام اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة المساعد، القائم بأعمال السكرتير العام، بتفقد معرض السلع الغذائية بمدينة طامية، وذلك بحضور الأستاذ ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، ومدير إدارة التموين، ومدير الرقابة التموينية بطامية، حيث تم التأكد من مدى توافر السلع الغذائية، وتم التنبيه على عدم التجاوز والالتزام بقوائم الأسعار الجديدة.

كما ترأس ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، حملة مكبرة من الجهاز التنفيذى بالمركز، ومسئولى التموين، والطب البييطرى بطامية، للمرور على الأسواق والمحال التجارية ومحال الجزارة والدواجن ومنافذ بيع السلع الثابتة والمتنقلة وسوق الجملة والسويقة العامة، وذلك لمتابعة حركة الأسعار والتأكد من توافر السلع، وسلامة وصلاحية المعروض منها، ومنع التلاعب واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المتلاعبين، ووجه رئيس المدينة، رؤساء الوحدات المحلية القروية، بالمرور اليومى والمتابعة المستمرة للأسواق بالتعاون والتنسيق مع إدارة التموين وجهاز حماية المستهلك.

وقام خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواى، على رأس حملة مكبرة من الجهاز التنفيذى بالمركز، والتموين، والرقابة التموينية بأبشواى، بمتابعة الأسواق والسوبر ماركت ومحلات بيع السلع الغذائية ومحال الجزارة وبيع الدواجن، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 8 محاضر عدم إعلان أسعار، ومحضرين عدم وجود شهادة صحية.

وفى مركز سنورس، ترأس المهندس محمود هاشم رئيس المدينة، حملة مكبرة من الجهاز التنفيذى، وإدارة تموين سنورس، حيث تم المرور على الأسواق وعدد من المحال التجارية ومحال الجزارة والدواجن ومنافذ بيع السلع الثابتة والمتنقلة بمدينة سنورس، لمتابعة الأسعار والتأكد من توافر السلع وسلامة وصلاحية المعروض منها، كما قامت حملة مسائية برئاسة الأستاذ خالد الصغير سكرتير عام الوحدة المحلية، ومشاركة مسئولى تموين سنورس، بالمرور على عدد من المحال التجارية ومحال الجزارة بمدينة سنورس، لضبط الأسعار والتأكد من مدى توافر السلع بأسعار مخفضة.