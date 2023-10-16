محافظ أسوان يتابع تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية

أسوان- صلاح المسن

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، اليوم الاثنين، الأسواق والمجمعات الإستهلاكية والسوبر ماركت لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتى يأتى تنفيذها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وبمتابعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وإشراف مباشر من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

واطمأن المحافظ من المواطنين الذين إلتقى بهم على جودة السلع، وشراؤها بأسعار مخفضة، كما شدد اللواء أشرف عطية على مسئولى التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية بضرورة تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الإلتزام الكامل لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 20 % إلى 25 % ، مع التعامل بحزم وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والغير ملتزمين، مكلفاً بمواصلة تنظيم الحملات المتتالية للضرب بيد من حديد على أى محاولات للإحتكار وزيادة الأسعار، حيث أن الدولة لن تسمح بالتلاعب فى ذلك، مشدداً على ضرورة الإلتزام بالإعلان عن هذه الأسعار فى أماكن ظاهرة وواضحة للمواطنين.

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قد شارك فى افتتاح فعاليات الملتقى التسويقى المصرى الثالث للتمور بمحافظة الوادى الجديد بحضور المحافظ اللواء محمد الزملوط ، وعدد من المحافظين ونواب المحافظين والسفراء ورؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ المختصين بالمجال الزراعي والتصديرى، وبمشاركة 95 عارض من مختلف محافظات الجمهورية وبعض الدول العربية من بينهم وفد منصة أيادى مصر بمحافظة أسوان بقيادة أحمد سعيد المنسق العام للوحدة ، وهم جمعية بنت النيل ومثلتها كريمة عبده حسين ، والجمعية التعاونية الإنتاجية للحرف اليدوية ومثلتها أسماء عبد القادر محمد إدريس ، وشهدت فعاليات الملتقى تكريم 5 محافظات من بينها محافظة أسوان ، ومنحها مبلغ ٥ ألاف جنيه تقديراً على المشاركة المتميزة بمشغولات يدوية ومنتجات بيئة راقية تعبر عن التراث الأسوانى الأصيل.