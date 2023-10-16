تعرف على جهود محافظة أسوان فى تطهير مخرات السيول × 7 معلومات

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تستعد محافظة أسوان ، بأجهزتها التنفيذية لمواجهة تداعيات أى أمطار غزيرة أو سيول مستقبلية فى ظل المتغيرات المناخية المختلفة، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز الجهود المبذولة استعداداً للطوارئ وتنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وفقاً للمعلومات التى أوضحها المهندس محمد على، رئيس الإدارة المركزية للرى بأسوان:

1. شددت محافظة أسوان على ضرورة التنسيق الجيد والمكثف خلال الفترة الحالية بين كافة الجهات المسئولة لمواجهة أى كوارث بيئية.

2. يتم مراجعة المخرات الصناعية للسيول.

3. تقوم الرى والجهات المختصة بإزالة أى تعديات أو منشآت أو مبانى تقع بها.

4. يتم تطهير الترع والبرابخ ومخرات السيول والمصارف والسدود والحواجز والبحيرات.

5. أسوان بها 36 مخراً صناعياً بطول 131 كم.

6. تم التأكد والاطمئنان على سلامة الأعمال الصناعية بإجمالى 59 عمل صناعى، تضم 22 سد إعاقة ، و 14 حاجز ترابى ، و 23 بحيرة صناعية.

7. كما تم المرور على الأودية الطبيعية التابعة فى ولايتها للوحدات المحلية وتم رصد بعض التعديات، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها.