إقبال كبير على التبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين بجامعة بنها.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

واصلت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة بنها، أسبوع التبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين، بكليات الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق أسرة طلاب من أجل مصر، وذلك بكلية التجارة بالجامعة، حيث شهدت إقبال كبير من الطلاب والأساتذة بالكلية والإداريين.

وكان قد بدأ أسبوع التبرع بالدم بجامعة بنها بكلية العلاج الطبيعي بجامعة بنها، حيث شهدت عملية التبرع إقبال كبير من الطلاب إيمانا منهم بالدور الكبير الذي يقدموه لدعم الأشقاء الفلسطينيين خلال الحرب الدائرة مع العدو الإسرائيلي.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، إن هذه الحملة تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

ومن ناحيته قال الدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة بجامعة بنها، إن أسرة طلاب من أجل مصر حرصت علي المساهمة بفاعلية كبيرة في تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين حيث تم التنسيق مع الجهات المختصة وبالفعل تم التدشين بكلية العلاج الطبيعي بالأمس واليوم بكلية التجارة، وغدا بكلية الحقوق، وعلى مدار الأسبوع سيتم تغطية كافة الكليات بالجامعة، إيمانا من الطلاب والإداريين علي الدور الوطني الذى يجب المشاركة به.